Nerazzurri in campo al “Cetilar”

(Di venerdì 4 novembre 2022) 3 Novembre 2022 Allenamento pomeridiano al “” di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club che sabato (ore 14.00) tornerà inall’Arena per affrontare il Cosenza. La squadra nerazzurra, dopo il riscaldamento iniziale, ha effettuato una serie di esercitazioni tattiche a tuttoprima di effettuare alcune simulazioni di gioco con lavori specifici per ogni settore; prima della fine della seduta spazio anche ad una partitella a ranghi contrapposti e ad una sessione di tiri in porta. Domani appuntamento, sempre nel pomeriggio, all’Arena per la rifinitura del giorno prima al termine della quale sarà diramata la lista dei convocati Fonte articolo e foto: pisasportingclub.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

...il derby di Roma saranno disputati tra squadre che precedono in classifica bianconeri e, ... per quanto successo sul, con l'Inter vittoriosa 1 - 0 tra le polemiche (d'ordinanza) grazie ......tifosiche sognano il ritorno all'Europa . Un impegno infrasettimanale che la banda di Gasperini non ha dovuto scontare, esattamente come il 2 ottobre 2016, quando la rivoluzione in...Il 6 novembre l’Allianz Stadium si accenderà per una sfida sempre ricca di grande fascino: Juventus – Inter. In occasione del match contro i nerazzurri, i bianconeri indosseranno una maglia speciale, ...Il centrocampista croato potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi per il big match di domenica contro la Juventus ...