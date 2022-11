Montanaro Puglia | ' con 33 mln e privati abbattuto circa 50% liste attesa 2022'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "La Regioneha elaborato un piano per il recupero dellediche sta dando grandi risultati. Ciò è stato possibile grazie alle strutture pubbliche e private accreditate. Abbiamo, infatti, assegnato al privato accreditato 33 milioni di euro stanziati dal Governo centrale. Per ildelle 300mila prestazioni arretrate, al 30 settembre ne avevamo recuperatoil 50%. Non solo. Entro l'anno contiamo di completare il lavoro, anche grazie alla sanità privata accreditata. Nostra priorità sono le prestazioni 'Ubdp': urgenti, brevi, differite e programmabili”. Così il direttore del Dipartimento Salute della Regione, Vito, a margine della presentazione dell'analisi "Cure mancate e Pdta per la cronicità" ...