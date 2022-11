Mia figlia Miriam all' obitorio | l' investitore è già libero

Così Giovanni Ciobanu. Non si dà pace il padre di Miriam, la 22enne travolta e uccisa da un'auto guidata da Alessandro Giovanardi, 23 anni, trovato positivo ad alcol e stupefacenti. Ieri il Gip di ...Doveva dire Me ne frego e vado da. Era suo padre'.Piovono ricordi al Gf Vip. Wilma Goich si è abbadonata ai pensieri, parlando del suo passato e del suo rapporto con l’ex marito Edoardo Vianello, fino ...Alessia Pifferi è in carcere dal 21 luglio con l'accusa di omicidio volontario per avere abbandonato in casa la piccola di un anno e mezzo: al momento non ci sarebbero altri elementi che possano indic ...