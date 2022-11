Matteo Diamante esplode contro Nikita e pubblica la loro chat | “Pazza!”

Leggi su biccy

(Di venerdì 4 novembre 2022) Qualche giorno fa attraverso delle storie di Instagramha bacchettato il suo caro amico George Ciupilan e l’ex fidanzata. Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato ai due gieffini lo sfogo dell’ex naufrago e la Pelizon non l’ha presa bene: “Quello che sta dicendo è che io non posso uscire con i suoi amici, non posso frequentare i suoi amici o uscire con le persone della sua stessa regione. Se lo viene a sapere poi si incavola. A me spiace che questa persona debba ogni volta fare le stesse scene. Queste qui sono sceneggiate già viste. Sono passati sette anni dalla fine della relazione. Ne è passata di acqua sotto i ponti. Per me è una storia chiusa, finita, vecchia. Personalmente non darei nemmeno visibilità a questa persona“. In realtà George enon hanno capito le parole di ...