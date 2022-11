Lorenzo Musetti | grande vittoria contro Ruud agli ATP Parigi Bercy

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) Unamemorabile. Un’affermazione di carattere. Un successo in rimontail numero quattro del mondo. Niente male, davvero, perche emerge vincitore assoluto dallo sCasper: il norvegese si è dovuto arrendere in tre seti rovesci, a segno, del ragazzo di Carrara. Primo set in favore dello scandinavo che vince 6-4 e cerca immediatamente di indirizzare gli ottavi di finale degli ATP. I Masters 1000 della capitale francese, però, terranno ancora all’ombra della Torre Eiffel l’azzurro: nei giochi seguenti, infatti, il 20enne sfodera unaprestazione commissionando un doppio 6-4 al rivale. Successo e quarti di finale conquistati con un ...