Lo sapevi che la fenestrella di Marechiaro esiste davvero?

ilmattino.it

Al Focus Live 2022, ti faremo scoprire le capacità musicali degli animali e il loro utilizzo per comunicare (anche i lemuri del Madagascar hanno il senso del ritmo). Si parlerà di questo -...Potresti intravedere le paurenondi avere quando il sole nell'intenso Scorpione e la tua casa di associazione si scontrano con Chirone ferito nel tuo regno subconscio. Tieni d'occhio i ... Clementino alla tomba di Jim Morrison: «Sapevi che sarei passato a trovarti» Nel giorno della grande manifestazione per la pace un contributo di Marianella Sclavi, portavoce del Mean che aiuta a capire di più lo spirito del popolo ucraino e le prospettive per una pace giusta ...I corsi si terranno da novembre a febbraio, accomunati dall'intento di voler trasmettere le conoscenze e i saperi dei maestri del teatro.