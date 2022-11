I precedenti di Udinese-Lecce | puntate sul pari!

Questa sera in campoe Lecce per l'anticipo di giornata. Sarà Francesco Fourneau ad arbitrare la partita. Tre icon i friulani che hanno conquistato appena un punto con il Milan in ...Tredicesima giornata di Serie A , venerdì 4 novembre alle 20,45 si parte con la partita- Lecce: le due squadre hanno pareggiato solo una delle 28 gare giocate in campionato, il 3,......Questa sera in campo Udinese e Lecce per l’anticipo di giornata. Sarà Francesco Fourneau ad arbitrare la partita. Tre i precedenti con i friulani che hanno conquistato appena un punto con il Milan in ...Poche ore ci separano da Udinese-Lecce, la sfida che stasera alle 20.45 alla Dacia Arena aprirà le danze per il tredicesimo turno di Serie A. Quasi un testacoda quello che va di scena stasera a Udine, ...