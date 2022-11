Grande Fratello Vip 7 | Antonella Fiordelisi a Edoardo Donnamaria Tu mi indebolisci

(Di venerdì 4 novembre 2022)è ancora scioccata per l'ingresso alVip 7 di Micol Incorvaia, ex diL'ingresso di una ex dialVip 7 ha mandato in crisi. Nella puntata del 3 novembre del reality sono entrati nella casa sei nuovi concorrenti, tra di loro c'è Micol Incorvaia che ha avuto una breve relazione con. Nel complicato rapporto tra l'ex volto di Forum eora si è inserita anche una terza incomoda. Se prima eraad essere geloso dell'amicizia tra Antonino Spinalbese e l'influencer, ora tocca ad ...

Vanity Fair Italia

Così piccoli, ma già così coraggiosi. Due cuccioli di cane hanno dimostrato che le dimensioni non contano quando si ha uncuore, intervenendo in extremis per salvare ilattaccato da un serpente. Siamo in India e la pericolosissima situazione è stata immortalata in un video da un testimone oculare, Manish ...... al termine del quale il Papa ha salutato ilimam di al - Azhar, Ahmad Al - Tayyeb. Li unisce un rapporto di stima reciproca, che li porta a rivolgersi l'uno all'altro come a un "caro"... Grande Fratello Vip 7: Orietta Berti, con Pamela Prati, tira finalmente fuori le unghie Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il bel modello partenopeo, ex Mister Italia, Luciano Punzo, uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Il 28enne. originario di Napoli ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà ...