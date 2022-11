Ginnastica artistica | Mondiali 2022 | lotta serrata per il podio all-around | discorso tutto asiatico? Italia con Abbadini e Casali

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) La Finale all-maschile si preannuncia particolarmente, visto che ci sono almento cinque uomini quasi sullo stesso piano in grado di poter salire sulaidi. Wataru Tanigawa ha primeggiato a sorpresa nel turno di qualifica. Il 26enne giapponese ha totalizzato 84.731, ma la cosa curiosa è che non è mai stato tra i migliori dodici su nessun attrezzo. Solidità e completezza sono i punti di forza di questo ginnasta che negli ultimi anni è sempre stato un punto di riferimento per la squadra, senza però mettersi in particolare evidenza sul giro completo. Il suo connazionale Daiki Hashimoto si è accomodato sei centesimi più in basso (84.665) nel turno preliminare: stiamo parlando del Campione Olimpico di Tokyo 2020 ...