Fiumi di fango e acqua invadono le strade | tornano temporali e vecchi problemi

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ bastata la prima pioggia di stagione, anche abbondante a dir la verità, per rivivere scene viste e raccontate. Il periodo di gran caldo, di sole e di weekend al mare, lascia il passo a ciò che più appartiene alla stagione e al mese in corso. Grandinate, freddo, pioggia e annunci di neve ad alte quote. Tutte condizioni che, in Campania, conducono a un altro fenomeno che è quello dell’allagamento. Basta una giornata di pioggia intensa e si torna a vedere corsie di auto invase dall’, scene di disagio e danni da calcolare successivamente. Poche le province risparmiate da questo fenomeno. Montella in Irpinia, teatro della Sagra della castagna, evento non annullato nonostante il fiume diabbia portato via gli stand e anche un frigorifero. Scene simili nel Salernitano, a Mercato San ...