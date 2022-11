F1 | Binotto via dalla Ferrari? Il gesto shock di Arrivabene

... se ci hanno lavorato in due, mezzo punto a testa; in tre 0,33 ciascuno; in quattro 0,25 e... il genio dietro alle Ferrari di Lauda e Villeneuve Forghieri e Fiorio all'unisono:è l'uomo ...Fa riflettere l'ultima frase di, ripensando anche alle parole di Leclerc dopo la gara di ... scappatedopo pochi giri. Chiedere un'inversione di tendenza per le ultime due gare della ...Scatta subito la polemica sul video in cui Arrivabene pare essere d'accordo all'urlo 'Binotto out' di un tifoso ...Man mano che il Mondiale scivolava via è finito sul banco degli imputati il team principal della Ferrari Mattia Binotto, che è stato messo in discussione da tifosi, appassionati, giornalisti e anche ...