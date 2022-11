Cassano e Adani distruggono Allegri | “Ha fatto schifo!” | poi il commento sull’Europa League

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 4 novembre 2022) Nel corso della “Bobo TV” su Twitch, Antonioe Lelehanno commentato le recenti prestazioni della Juventus e l’eliminazione dalla Champions, criticando apertamente l’allenatore bianconero, Max: “Il giorno dopo Juve-PSG, tutti a dire grande partita. Stagione che può essere riscattata con l’Europa, così si prendono in giro i tifosi. Hanno preso una rumba contro il Maccabi Haifa che ha poi perso 6-1 contro il Benfica. La Juve non può uscire dalla Champions in questo modo osceno e vergognoso.che in conferenza dice dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva, ma la Juve haschifo.doveva solo chiedere scusa in conferenza, ma io lo so che personaggio è. Qualche suo ...