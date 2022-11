Carissimo Lukaku | costa più di 46mila euro al minuto E l' Inter riflette

La Gazzetta dello Sport

A tutti i costi. Questo lo slogan che ha accompagnato la trattativa per il- bis a Milano. Romelu ha voluto fortemente l'Inter, non ha mai avuto dubbi su dove andare per potersi rilanciare dopo un anno nero. La prospettiva mondiale era troppo allettante per rimanere ...... il ritorno di Romeluall'Inter. E lo fa soffermandosi su un aspetto particolare, cioè ... benvenuto in community! A prestissimo (già domani) con la puntata del 27 giugno - 2 luglio! Un... Carissimo Lukaku: finora 12 milioni per 256' in campo. L'Inter riflette Lukaku è un caso. Quasi mai disponibile fin qui, può andare al Mondiale. Per il futuro c'è un accordo col Chelsea, ma nulla è scontato ...Il collega De Caro su Gazzetta: "L'Inter con sei vittorie e un pari nelle ultime sette (Champions compresa) ha risollevato i nerazzurri nel momento più difficile. Poteva ...