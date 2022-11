YouTube è sempre più un servizio di streaming e sempre meno social network

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 3 novembre 2022)offre una nuova funzioneThe Wall Street Journal, di Miles Kruppa, pag. 6 Martedìha lanciato un mercato online per i servizi dicon oltre 30 offerte, un altro passo avanti nel tentativo dell’unità di Google di diventare uno sportello unico per l’intrattenimento video. La nuova funzione, chiamata Primetime Channels, consentirà agli spettatori statunitensi di abbonarsi a singoli servizi di, tra cui Showtime, Paramount+ e Starz, direttamente attraverso. Anche la National Basketball Association ha accettato di aggiungere il suo pacchetto di partite NBA League Pass alla piattaforma in una data successiva.si unisce a un mercato affollato di grandi operatori, come Apple Inc., Roku Inc. e Amazon.com Inc. che ...