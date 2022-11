Un Altro Domani Anticipazioni 4 novembre 2022 | Erik dice No!

(Di giovedì 3 novembre 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unin onda il 4su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Tirso, ricevuta un'offerta per l'Hotel, sembra pronto a trasferirsi,però non condivide affatto!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Unper la puntata del 4 novembre 2022 . Nelle Trame dell' Episodio in onda a partire dalle 16.55: Tirso è ancora convinto della sua decisione di cedere l'hotel, ma Erik non ne è così sicuro ...Unesponente del Pti, Azhar Mashwani, ha dichiarato sullo stesso social network che Khan "è ... che la stampa pachistana aveva previsto per, ma il segretario generale, Asad Umar, ha ...