Un altro addio nel cast di Chicago Med | ecco di chi si tratta

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il medical drama di successo è, ormai, giunto alla sua ottava edizione che, a metà di questo mese, andrà in scena anche in Italia su Sky Serie. Parliamo, ovviamente, diMed che sta ponendo numerosi dubbi ai suoi affezionatissimi telespettatori, facendo pensare che si stia giungendo a un esodo. Nello specifico, nella messa in onda dell’episodio dell’ottava stagione negli Stati Uniti la scorsa notte c’è stata l’uscita di scena di unpersonaggio, sebbene non si tratti di uno dei principali.di chi sie quando andrà in onda in Italia la serie in questione. Vedi tutti gli episodi delle serie che ami su Sky: abbonati ad un prezzo esclusivochi ha lasciato il medical drama Nel corso dell’episodio Mamma Said There Would Be Days Like This, la specializzanda Vanessa Taylor ...