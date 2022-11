Truffa sui crediti d’affitto tra Napoli e Caserta | nei guai percettori di reddito e una persona “deceduta”

CasertaNews

Lagiusta , al momento giusto : se c'è un complimento che potremmo fare a chi sta cercando, in ... Sul Web egiornali si discute moltissimo del nuovo sistema di verifica dei profili del social ...... gravemente indiziati diaggravata in concorso . L'indagine ha avuto origine dalla denuncia ... individuazione fotografica, escussione di persone informatefatti, ha permesso l'... Truffa da 23 milioni sui crediti per i fitti: indagati imprenditori col reddito di cittadinanza Scoperta truffa da oltre 23 milioni di euro sui crediti d’imposta derivati dal bonus locazione, il 50% percepiva il reddito di cittadinanza ...Elon Musk è stato quantomeno incauto ad annunciare la modifica del processo di verifica dei profili Twitter: gli hacker stanno già approfittando dell'incertezza degli utenti.