Torre dei Caduti | Isrec | “Una stele per spiegare che Locatelli non fu un eroe”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 novembre 2022) Bergamo. Sulladeifresca di restauro, interviene anche l’di Bergamo, l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea. “Domani sarà inaugurata ladeiche rappresenta per l’Assessore Brembilla “lo slancio verso l’alto del centro piacentiniano”, che per il Museo delle storie è “simbolo della Bergamo moderna”, ma che per noi dell’continua a rimanere un buco nero nella coscienza collettiva della nostra città. Già al momento del primo restauro delladei, promosso dalla giunta Gori nel 2015, avevamo scritto una lettera che siamo andati oggi a riprendere: un malinconico stupore ha accompagnato la constatazione che i nostri interrogativi di allora non solo rimangono ancora attuali, ma anzi ...