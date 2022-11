The Forest Hills | il trailer dell’horror sui licantropi con Shelley Duvall

Leggi su screenworld

(Di giovedì 3 novembre 2022) Thesi mostra nel primo. Ad arricchire questo horror suiè la presenza di, che torna a recitare dopo vent’anni di distanza dalla macchina da presa. L’attrice è nota per aver interpretato la protagonista di Shining. Scritto e diretto da Scott Goldberg, Theè un horror su un lupo mannaro, Rico (interpretato da Chiko Mendez), tormentato da alcune visioni da incubo dopo aver subito un trauma cranico mentre era accampato nei boschi delle Catskill. Come riportato da IndieWire,interpreterà la madre di Rico, che funge da voce interiore. L’attrice di Shining ha recitato per l’ultima volta in Manna From Heaven del 2002 e ha annunciato il suo ritiro nello ...