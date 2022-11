Su WhatsApp arrivano le Community. Ecco come funzionano - Tech - quotidiano.net

La piattaforma di chat di Meta ha annunciato ufficialmente l'arrivo sulla piattaforma della nuova feature dedicata ai gruppi con interessi comuni. E non è l'unica ..., nuove funzioni sul servizio Le Community saranno disponibili su Android attraverso la nuova Tab in alto su Android, in basso su iOS. Dalla nuova schermata l'utente potrà creare una nuova ...La piattaforma di chat di Meta ha annunciato ufficialmente l’arrivo sulla piattaforma della nuova feature dedicata ai gruppi con interessi comuni. E non è l’unica novità ...A darne notizia è l’azienda stessa tramite un comunicato stampa, con il quale spiega il funzionamento e a che cosa servono. Le novità, però, non finiscono qua perché sono in arrivo altre altre funzion ...