Serie A | le probabili formazioni | Napoli e Milan con Osimhen e Origi | le ultime su Roma-Lazio e Juve-Inter

...ore 15.00 in diretta su Dazn ) è una gara valevole per la 13esima giornata di campionato inA , il terzultimo turno dell'anno solare 2022 prima della sosta per il Mondiale in Qatar.......20.45 in diretta su Dazn e Sky ) è una gara valevole per la 13esima giornata di campionato inA , il terzultimo turno dell'anno solare 2022 prima della sosta per il Mondiale in Qatar....SERIE A - Allegri ritrova tre big. Nell'Inter sempre Lautaro con Dzeko. L'Atalanta perde Muriel ma rilancia Zapata. Nel Milan Krunic avanti su De Ketelaere.Carlo Pellegatti ha espresso la sua opinione sulle probabili contendenti alla vittoria dello scudetto: la favorita resta il Napoli ...