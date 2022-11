Roma-Feyenoord | la moviola LIVE | ci sono i due rigori | gol di Nonato viziato da un fallo

... gli Aquilotti biancocelesti rimediano una sconfitta per 0 - 1 contro ilnel match ... mentre c'è Milinkovic - Savic, che deve scontare la squalifica per il derby di domenica contro la. ...Nella gara di andata, la Lazio aveva trovato il successo nell'esordio europeo contro il. ... In campo c'è Milinkovic - Savic, squalificato contro la. Lo 0 - 0 con cui si concluderà il ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Anche Arne Slot, archiviata la vittoria e la qualificazione, da prima del girone, al prossimo turno d'Europa League, è intervenuto in conferenza stampa: “È stato ...