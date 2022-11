“Questo non la avete visto” GF Vip | Cristina Quaranta | attacco frontale a Marco Bellavia

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) GF Vip 7,attacca, l’ex showgirl ha scelto le colonne del settimanale Chi per sparare a zero sui compagni di viaggio tra cui davvero pochi si salvano. L’inizio dell’intervista è una dichiarazione di guerra. “cast del Grande Fratello Vip è pieno di lecchini e doppiogiochisti. Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e perfino Carolinani: ridicoli. Salvo George Ciupilan e Luca Salatino. A George voglio bene, spero non caschi nelle grinfie di Nikita”. “A Luca auguro la vittoria. Il più pulito, il più onesto, il più simile a me. Mi mancano i ragazzi: Ciupi, Amaurys, Antonino e Luca. Gli altri non li voglio più vedere nella mia vita“, dice. Che poi spiega: “Non cambio linea su nessuno. Partiamo da...