Ponte sullo Stretto | la rivolta dei cittadini di Cannitello RC | Deturperebbe il paesaggio

IlStretto non si deve fare . I cittadini di Cannitello, in provincia di Reggio Calabria, non ne vogliono sentire nemmeno parlare e il pilone alto 400 metri che dovrebbe essere collocato in ...Fiorello ha ironizzato sul decreto anti rave e sulla possibilità di fare ilnelle stretto tra Calabria e Sicilia. L'articolo Fiorello sul decreto anti - rave estretto di Messina ironizza: le parole del comico proviene da True ...Il Ponte sullo Stretto non si deve fare. I cittadini di Cannitello, in provincia di Reggio Calabria, non ne vogliono sentire nemmeno parlare e il pilone alto 400 metri che dovrebbe essere collocato in ...Una seconda immersione nell’archivio Domus ci racconta l’evoluzione dell’architetto genovese in figura carismatica di portata planetaria, tra filosofia professionale, impegno sociale e pratica globale ...