Perché Musk sta licenziando tutti da Twitter

Sugli ingegneri selezionati da, infatti, incombe da tempo un compito gravoso : rendere il ... In sintesi, Tesla vende per 15mila dollari un aggiornamento del software ingannevole, dicono le ......di andare oltre i combustibili fossili La sostenibilità non è centrale Impariamo da Elon, ...Pochissimi i soldi. È solo un premio di consolazione, nato dopo che Matera vinse come capitale ...