Pakistan | attentato a Imran Khan | le proteste dei suoi sostenitori

(Di giovedì 3 novembre 2022) Idell'ex premierdanno fuoco a una strada in segno di protesta a Rawalpindi, nel nord del Paese, dopo aver saputo che il politico e' stato ferito a una gamba dal ...

I sostenitori dell'ex premier pakistano Imran Khan danno fuoco a una strada in segno di protesta a Rawalpindi, nel nord del Paese, dopo aver saputo che il politico e' stato ferito a una gamba dal ...La marcia di protesta era stata organizzata a seguito della decisione della Commissione elettorale deldi vietare a Khan per cinque anni di rivestire cariche pubbliche, compresa quella di ...I sostenitori dell'ex premier pakistano Imran Khan danno fuoco a una strada in segno di protesta a Rawalpindi, nel nord del Paese, dopo aver ...L’ex primo ministro pachistano, Imran Khan, è rimasto ferito insieme a diversi collaborati. Gli spari mentre il settantenne teneva una marcia di protesta nella città orientale di Wazirabad, nel Punjab ...