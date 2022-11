MotoGP su TV8 | GP Valencia 2022 | orari gratis e in chiaro | programma differite

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ultima tappa per il Motomondiale. Come d’abitudine, il sipario sul campionato iridato calerà all’autodromo Ricardo Tormo, dove domenica 6 novembre si disputerà il Gran Premio della Comunitàna. Questo appuntamento recita il ruolo di epilogo ormai da un ventennio, ovverosia dal 2002, l’anno in cui la 500cc ha lasciato spazio alla. La sola eccezione è rappresentata dal 2020, quando si chiuse a Portimao, ma sappiamo bene come la pandemia abbia completamente stravolto il calendario di quella stagione. Il tracciato edificato nei pressi di Cheste, piccola cittadina posta circa 20 km a ovest rispetto a, è famoso per la sua conformazione a catino. Infatti è stato concepito come uno stadio, in maniera tale che da qualsiasi tribuna si possa vedere ogni punto della pista, caratteristica ...

Ultimo atto: Pecco Bagnaia si gioca il titolo con Quartararo, bastano due punti per il ...IN TV - Il fine settimana del Gran Premio di Valencia sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport(208) e Sky Sport 1 (201). Su(canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili le differite di qualifiche e gare, ma non delle prove libere. In streaming si potrà seguire ...Lin Jarvis, manager della Yamaha, ha ammesso che il vantaggio di Fabio Quartararo all'inizio della stagione ha colto di sorpresa il marchio, soprattutto a causa della mancanza di potenza della moto.Ultimo appuntamento della stagione. Quello che assegnerà il titolo della MotoGP. Si va in scena a Valencia, ecco gli orari per seguire in diretta e in differita il GP ...