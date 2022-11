monica contraffatto

(Di giovedì 3 novembre 2022) Durante la puntata del talk show di Rai2 del 3 novembre 2022, la medaglia di bronzo a Tokyo2020 ha svelato alcune curiosità sulla sua sfera sentimentale. Non si etichetta, ma è aperta alle conoscenze. L'articolo proviene da DireDonna.

La vita privata diContrafatto Sulla vita privata disi hanno poche informazioni. Dal profilo Instagram non emergono news su un ipotetico fidanzato . 3 curiosità su...è una velocista che alle ultime Paralimpiadi di Tokyo ha conquistato una medaglia di bronzo nei 100 metri dietro le sue connazionali Martina Caironi (argento) e Ambra Sabatini (oro)...La campionessa paralimpica Monica Contrafatto è stata ospite della puntata di ieri, 3 novembre, di Belve, il programma di seconda serata di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Un racconto ampio che v ...Ospite a Belve da Francesca Fagnani, la velocista azzurra paralimpica ha fatto coming out. Non utilizza etichette ma è aperta alle conoscenze.