Meloni incontra vertici Ue | la stretta di mano con Von der Leyen

Agenzia ANSA

Leggi anche Metsola: "Condiscusso di Ucraina e bollette" - Video, incontro con Metsola: "Corriamo per Manovra" - Video: "Colloquio con Metsola è andato bene" - Video "Domani ho ...Poi il faccia a faccia con la presidente della Commissione europea von der ... Giorgia Meloni incontra Roberta Metsola al Parlamento europeo - Italia Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...