Mancano gli insegnanti | soprattutto STEM | in tutta Italia | la soluzione non sono i concorsi a crocette Lettera

(Di giovedì 3 novembre 2022) Inviata da Fabio Pilolli - Carissimi,sempre io, docente di Matematica che ha superato il Concorso Ordinario 1999 per l'abilitazione all'insegnamento di Matematica nelle scuole superiori ed è entrato in ruolo 11 anni fa. L'articolo .

L'Ancora

... altrettanti tra fisioterapisti, tecnici di laboratorio, logopedisti, tecnici di radiologia e... Solo a Napoliall'appello oltre 120 medici di medicina generale, più di 400 in tutta la ...Bisognerebbe prima esaurire magarispazi che ci sono ancora in questo tipo di trattamenti e poi ... della disinfestazione, della derattizzazione, peròsecondo me i fondamentali, mi spiace ... Per la riapertura dell’Ospedale di comunità mancano gli infermieri VENEZIA - La stagione da record degli albergatori segna una ripresa del turismo stanziale a Venezia, ma non quella del personale. Quanto accaduto con il covid, con la dispersione di ...Durante una serata di spensieratezza, non può mancare il tradizione gioco della bottiglia. Daniele pesca casualmente un bigliettino con il nome di Nikita, che gli regala un bacio appassionato. Di cert ...