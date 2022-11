Irina Shayk copia Katy Perry L’indizio è nei capelli

(Di giovedì 3 novembre 2022): che cosa hanno in comune? Lo stesso hair look, quello di Bettie Page (Instagram @? L’una e l’altra. O, meglio, l’una che imita l’altra. Almeno secondo il popolo del web. Che, dopo aver visto l’ultimo beauty look sfoggiato dalla modella russa, non ha potuto fare a meno di paragonarla alla star della musica. Il motivo? La capigliatura, nerissima con frangia baby bang e taglio tale e quale a quello sfoggiato dalla cantante. Per Halloween, infatti,si è trasformata nella più famosa delle pin up, Bettie Page. Sexy, provocante e connero corvino identici a quelli della modella diventata icona di femminilità. Gli stessi che la cantante ha contribuito a rendere ...

Marie Claire

Ma non in passerella, insieme a modelle super famose come Cara Delevingne e, che sfileranno indossando le sue ultime collezioni di lingerie. Il centro della scena l'attore lo prenderà ...O le maschere per la bocca usate daper idratare e renderle più morbide e luminose le labbra, o ancore i patch occhi anti - occhiaie e borse. In Spa Presso la Spa del Four Seasons di ... I collant in pizzo di Irina Shayk look invernale sexy Johnny Depp fara' una apparizione "da star" alla prossima sfilata della linea di lingerie Savage X Fenty di Rihanna. Lo ha appreso il sito di gossip Tmz. (ANSA) ...Johnny Depp ha conquistato anche Rihanna: è lui la superstar ospite dello show della popstar prestata alla moda: ecco i dettagli ...