Il Patto Mariupol tra Trump e Putin del 2016 A voi libertà sull' Ucraina e io alla Casa Bianca

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 3 novembre 2022) Mentre la guerra incontinua senza sosta da ormai più di nove mesi, il New York Times fa una rivelazione clamorosa. Secondo il più prestigioso quotidiano al mondo, nelsarebbe stato stipulato unsegreto tra Donalde Vladimir, denominato "L'accordo di". Il giornale americano - riporta Repubblica - unisce i tasselli di un puzzle che, per la prima volta, vede insieme l’hackeraggio russo alle presidenziali americanee l’avanzata dei carrarmati diin. Il Russiagate e la guerra, unite in un intreccio internazionale in cuiappaiono soci in affari. La data di partenza è il 28 luglio. La notte in cui Hillary Clinton ...