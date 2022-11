Il futuro della cucina in scena a Verona

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ci occupiamo spessorelazione che intercorre tra uomo e lavoro, lo abbiamo fatto denunciando il disagio dei rider e i comportamenti inadeguati delle aziende di delivery o scrivendomancanza di risorse umane nella ristorazione, con un cambio di prospettiva di vita che ha rotto un tabù, ricordando a molti che non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere. In entrambe le situazioni, oltre a considerazioni generali sull’etica del lavoro e sulle normative più o meno applicate, è il tempo il concetto che influisce nelle scelte che possono condizionare i comportamenti dei lavoratori e delle aziende. Il tempo è da sempre un valore che misura il benessere dell’uomo, in particolare dalla rivoluzione industriale in poi, quando è iniziato un rapporto perverso con le macchine che, per produrre sempre di più, hanno contribuito ad alimentare la sua ...