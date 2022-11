(Di giovedì 3 novembre 2022) Non è vero che anon si chiedano perché il popolo preferisce i partiti di destra. Se lo chiedono eccome. E’ la risposta a questa domanda che rivela tutto il “con cui i dirigenti dellaaie alla”. Il passaggio è contenuto nel nuovo libro del sociologo Luca, La mutazione (Rizzoli), di cui il Giornale e altri quotidiani pubblicano ampi stralci. Tesi e analisi urticanti per lo schieramento progressista, ma che lo studioso avanza – non da oggi- con grande onestà intellettuale, nonostante rivendichi la sua appartenenza a quel mondo. La critica è spietata. Il sottotitolo è: “Come le idee disono migrate a destra”.: ecco da ...

Secolo d'Italia

"Non può farlo": Floris scatenato,alla Meloni. E la Gruber...Infine, Sarri riserva unall'UEFA per il rinvio della partita di campionato del Feyenoord. Una decisione non andata giù al tecnico biancoceleste: 'È una vergogna che l'UEFA abbia ... Il duro attacco di Ricolfi: "A sinistra guardano con disprezzo i ceti deboli e la gente comune" Parole dure del mister della Lazio Maurizio Sarri verso l'UEFA: il tecnico è intervenuto in conferenza alla vigilia della gara col Feyenoord ...l metodo per allungare il tempo di conservazione di tagliatelle e ravioli è made in Italy e arriva dai laboratori di ricerca dell'Istituto di biomembrane, bioenergetica e biotecnologie molecolari ...