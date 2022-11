Ginnastica | l’appello delle madri due atlete 14enni | «Finora emersa solo la punta di un’iceberg | ragazze denunciate»

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il fenomeno dei maltrattamenti e umiliazioni che sta emergendo in questi giorni dal mondo dellafemminile è ben più grave e profondo di quanto si conosca. Lo scrivono leduedi 14 anni vittime degli insulti della loro allenatrice diritmica in una testimonianza raccolta dall’associazione ChangeTheGame. «Quello che sta uscendo in questi giorni nel mondo dellaritmica ad alto livello non è che ladi un iceberg – scrivono le due mamme – che affonda la sua base anche in alcune piccole società». Le denunce Quel che è necessario ora, sollecitano le due, è che altri casi emergano con l’aiutoche hanno subito certi atteggiamenti. Sono loro ...