Francia | Ndombele pronto a sostituire Pogba ai Mondiali di Qatar 2022

(Di giovedì 3 novembre 2022) La, come noto, dovrà rinunciare al centrocampista della Juventus Paulin vista deidie il commissario tecnico Didier Deschamps sta valutando il suo sostituto. Stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’ a prendere il posto dell’ex giocatore del Manchester United potrebbe essere Tanguy, centrocampista del Napoli arrivato in prestito dal Tottenham. La prossima settimana il ct transalpino annuncerà la lista dei convocati e il principale favorito a rilevareè proprio l’azzurro, che sotto la guida di Luciano Spalletti sembra essere quasi tornato ad altissimi livelli. SportFace.

...alla lista dei candidati del commissario tecnico Didier Deschamps il 'napoletano' Tanguy. ... La Francia è chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2018 in Russia.