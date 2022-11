Feyenoord-Lazio | le formazioni ufficiali | in palio la vetta

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 3 novembre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per la sesta giornata del gruppo F di Europa League. Si tratta dell’unico girone nel torneo in cui non si registra alcuna squadra già qualificata al turno successivo. Al momento i biancocelesti e lo Sturm Graz hanno 8 punti in classifica, mentre gli olandesi e il Midtjylland seguono a quota 5. C’è la possibilità che tutte le squadre chiudano in perfetta parità, e allora si andrebbero a considerare gli scontri diretti per stabilire i piazzamenti. I biancorossi, sconfitti 4-2 nella gara di andata a Roma, possono qualificarsi da primi in classifica solo battendo le Aquile con due gol di scarto. In caso di mancato successo, alpotrebbe restare il terzo posto (solo se non vince il Midtjylland) utile per ...