Elenoire Ferruzzi | la verità sui suoi capelli | “Cosa avevo in testa al Grande Fratello”

Leggi su biccy

(Di giovedì 3 novembre 2022) Idisono spesso finiti al centro del gossip quando era alVip per alcuni movimenti “anomali” del suo cuoio capelluto. L’ipotesi “parrucca” ha quindi preso il sopravvento sul web; una teoria plausibile visto che la performer è stata per mesi in coma in ospedale e probabilmente ihanno subìto una diramazione o un indebolimento. Quando poi durante un momento di trucco si è alzata la frangia per truccarsi bene la fronte l’ipotesi è sparita. Parrucca di: la gieffina la alza in diretta https://t.co/DfrQnrzu4d #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 27, 2022 Anche una volta uscita Alfonso Signorini le ha ironicamente sottolineato come all’interno della Casa stesse ...