Dal Bahrein l’appello del Papa per la pace | “Tacciano le armi! La guerra è la morte della verità”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Awali – “le”. Inizia con uno dei mantra del suo pontificato il Viaggio Apostolico diFrancesco in, il 39mo diBergoglio all’estero. Il Pontefice, atterrato all’aeroporto di Awali al tramonto, fa subito rotto verso il Sakhir Royal Palace, dove incontra le autorità, il corpo diplomatico e la società civile. Le bandiere del Vaticano e del Regno delsventolano lungo la strada che porta al palazzo reale: al momento degli inni i cannoni sparano a salve. Un suono che richiama l’attenzione del Pontefice alla situazione che sta vivendo non solo l’est Europa, ma anche la stessa penisola arabica nella quale si trova ora: “Ho nel cuore il dolore per tante situazioni di conflitto. Guardando alla Penisola arabica, i cui Paesi desidero salutare con cordialità ...

Quindi è stato condotto al Sakhir Royal Palace, residenza del sovrano del, Sua Maesta Hamad ... Qui il Papa è stato ricevutoRe,Principe ereditario e Primo Ministro, da altri tre figli ......da Roma lo porta a essere il primo papa a mettere piede in. Sull'aereo comunica anche che "oggi sono molto dolorante" al ginocchio. Ma quando incontra le autorità locali nulla lo ferma...Nel suo primo discorso nel Regno-arcipelago, Bergoglio chiede pace e rispetto per i diritti umani essenziali, a cominciare dalla libertà religiosa e dal diritto al lavoro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...