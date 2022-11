Covid | salta per adesso la sospensione delle multe per i no vax

per ora la sospensione delle multe per i non vaccinati , mentre crollano del 25% in una settimana le somministrazioni delle quarte dosi anti -. Il governo ha depositato il proprio ...Il governo ha depositato quattro emendamenti al Dl Aiuti ter, ma tra questi non c'è quello che prevede il congelamento delle sanzioni per gli over ...Il governo ha depositato il proprio pacchetto di emendamenti al dl aiuti ter in discussione in commissione speciale alla Camera. Si tratta di 4 proposte di modifica che vanno dalle accise sul carburan ...Curva dei contagi in salita. Reintegro dei medici no vax, la Regione: "Non saranno a contatto con i pazienti o gli assistiti". Il punto sulle vaccinazioni ...