LA NAZIONE

Al Museo degli Innocenti una mostra dedicata agli oggetti che iavevano quando venivano lasciati in istituto. Questo permetteva ai genitori di poterli ritrovare in ...... ma la media si sta abbassando moltissimo , anche aidi quarta e quinta elementare" . In ... Dopo circa un anno, dopo che l'educatrice ci avevaperché non sapeva più che fare, dopo ... Bambini abbandonati all'Istituto degli Innocenti: in mostra i 'segnali di riconoscimento' - Cronaca Al Museo degli Innocenti una mostra dedicata agli oggetti che i bambini avevano quando venivano lasciati in istituto. Questo permetteva ai genitori di poterli ritrovare in futuro ...Una squadra di giovani artisti molto bravi, specializzati nel settore della gestione degli aventi, gli stessi che ormai da diversi anni curano con successo il villaggio estivo per bambini all'interno ...