Atomic Heart | svelata la data di uscita

(Di giovedì 3 novembre 2022) Dopo una serie infinita di rimpalli e false speranze, anche per, è arrivato finalmente il momento della rivelazione dellediStando agli ultimi leak e indiscrezioni a riguardo, il gioco avrebbe dovuto uscire a marzo del prossimo anno, ma a quanto pare bisognerà attendere “solo” fino alla fine di febbraio per poter fare una partita ad. Andiamo dunque a capire un po’ meglio la situazione!: appuntamento a febbraio 2023 Lo sparatutto in prima persona dello sviluppatore russo Mundfish e dell’editor e distributore francese Focus Entertainment, un nome dietro a parecchi titoli sportivi e strategici, hanno dunque confermato finalmente che il gioco uscirà nella prima metà del prossimo anno. Anzi, per essere ...

IGN ITALY

Ai titoli già annunciati fino ad oggi se ne aggiunge uno molto atteso come, l'FPS opera prima di Mundfish che fin dal suo primo annuncio ha attirato grandissime attenzioni. In questi ...Il noto publisher Focus Entertainment insieme allo sviluppatore Mundfish hanno finalmente svelato la data d'uscita di, titolo molto atteso e rinviato per il 2023. L'opera della software house russa arriverà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 21 febbraio 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5,... Atomic Heart - Il trailer della data di lancio Dopo una serie infinita di rimpalli e false speranze, anche per Atomic Heart, è arrivato il momento della rivelazione delle data di uscita.Atomic Heart, sviluppato dal team Mundfish e pubblicato da Focus Entertainment, ha finalmente una data d’uscita. Lo sparatutto in prima persona arriverà il 21 febbraio 2023 su Playstation 4, Playstati ...