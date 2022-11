Alessandro Daniele scrive del padre e della musica

...bruciato vivo e morto a 31 anni Morto Simone Borin, papà di Matilda uccisa in casa a 22 mesi: era malato, non si era mai ripreso dal luttotruffato da 'Irene', si impicca in casa ...Il team multidisciplinare di formatori e consulenti è composto da Aluisi Tosolini,Catellani,Khalousi, Marcello Scaravella, Federico Dibennardo, Michelle Mazzotti, Stefano Manici, ...Daniele si è tolto la vita il 21 settembre 2021. Preso in giro da un uomo di 64 anni, che per un anno in chat si è finto una modella di 20, si è impiccato nella soffitta di ...Alessandro Daniele ha scritto il libro "Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce" sul padre e la sua esperienza nella musica.