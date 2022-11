A Kvaratskhelia hanno rubato la macchina

(Di giovedì 3 novembre 2022)l’auto dell’attaccante del Napoli. I ladri si sono introdotti nella sua casa di Cuma e gliuna, una Mini Countryman. Nessuna conseguenza per il calciatore georgiano che nel frattempo era in casa. L’attaccante ha già sporto denuncia al commissariato di Pozzuoli, e nella mattinata di oggi è andato ad allenarsi regolarmente con la squadra agli ordini di Luciano Spalletti. Lo scorso anno il furto della Panda di Spalletti ebbe conseguenze mediatiche importanti, come tutto quel che accade a Napoli. In quell’occasione ricordammo che “Nemmeno a Oslo il furto di una Panda è una notizia. A Napoli diventa un caso”. Siamo sgomenti e interdetti. In qualche modo anche destabilizzati. Abbiamo sempre immaginato che nell’immaginario mediatico Napoli ...

Brutta disavventura per Khvicha, che ha subito un furto nella sua casa di Cuma , vicino a Napoli . I ladrirubato una macchina, una Mini Countryman . Per lui nessuna conseguenza. Il talento georgiano ha già ...Furto a casa diI ladrirubato una macchina, una Mini Countryman. Per, invece, nessuna conseguenza. Il talento georgiano, nel frattempo, ha già sporto denuncia al ...Brutta disavventura per Kvaratskhelia, che ha subito un furto nella sua casa a Cuma. Nessuna conseguenza per il georgiano ...Risveglio amaro per Kvaratskhelia che stamani non ha ritrovato la sua auto ... di squadra per preparare la gara contro l'Atalanta di sabato. I tifosi del Napoli hanno preso le distanze dall'accaduto e ...