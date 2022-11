Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 3 novembre 2022) Gli eventi datati 3“Chi? Ah, quello lì. Se non fosse stato per il povero Fiorini…”, dicono i tifosi biancocelesti. Oggi festeggia sessant’anni Ennio Dal Bianco, che in quel famoso Lazio-Vicenza del 21 giugno 1987 parò di tutto prima di arrendersi al gol del compianto attaccante. Ottanta invece per un antagonista dell’altra squadra capitolina, Hans Meyer, tecnico del Carl Zeiss Jena che affrontò la Roma nella Coppa delle Coppe 1980-’81. Ha vinto –anche- una Coppa di Germania con il Norimberga. I giallorossi in Europa: il 3del 1982 gli uomini di Liedholm superarono ai calci di rigore il Norrkoping, nel primo match di caratura internazionale disputato da Ubaldo Righetti. E oggi avrebbe compiuto mezzo secolo Ugo Ehiogu, oltre trecentocinquanta presenze in Premier e tre volte vincitore della Coppa di Lega inglese: se n’è andato il 21 ...