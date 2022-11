Totti e il messaggio ad Antonella Fiordelisi | parla l’amico Alex Nuccitelli | “Ecco come stanno davvero le cose”

Il Fatto Quotidiano

e Noemi insieme alle figlie paiono sereni, eppure i gossip non si frenano. L'ultimo riguarda Antonella Fiordelisi , che in tv, al GF Vip , ha rivelato di aver ricevuto unvia social ...rompe il silenzio e replica al presuntoad Antonella Fiordelisi: ecco la sua veritàe Noemi Bocchi inseparabili: lui gioca in campo (contro la Roma), lei assiste dalla tribuna ... Totti e il messaggio ad Antonella Fiordelisi, parla l’amico Alex Nuccitelli: “Ecco come stanno… Emerge la verità sul messaggio di Francesco Totti alla vippona del GF Vip 7, le dichiarazioni fanno chiarezza e cambiano tutto.Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in cerca di una casa che possa diventare il loro nido d’amore. La coppia è stata immortalata dal settimanale Chi mentre visita un lussuoso appartamento.