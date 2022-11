Soggetto privato chiede utilizzo temporaneo dei locali della scuola Norme e obblighi a carico del soggetto utilizzatore Guida

Estense.com

... se non fosse che non è ancora stato individuato ilche la gestisca. " Su Monteviasco Stefano Candiani ha assolutamente ragione e apprezzo la sua proposta di riunire i parlamentari ...Una bussola in grado di orientare sui principali indicatori del PNRR in regione: dai dati per singola missione, settore e natura del progetto alla tipologia di, pubblico o, che ... Immondezzaio in fiera dopo Monsterland: “Le pulizie le paghi l'organizzatore, non i cittadini” | estense.com Ferrara