Sgarbi | ' Il Ponte sullo Stretto? Non si farà | è una visione di Salvini' - Politica - quotidiano net

Sky Tg24

"Ilsullo stretto di Messina non si farà . È una specie di miraggio e di visione che sembra essere ... Lo ha detto a Sky TG24 il Sottosegretario alla Cultura Vittorio, ospite di Timeline, ...Il sottosegretario alla Cultura smonta il progetto del vicepremier: 'Negativo per l'ambiente e per l'Isola'. Poi litiga con Bonelli su fotovoltaico e pale ... Sgarbi: "Il ponte sullo Stretto non si farà, è un miraggio" Il sottosegretario alla Cultura smonta il progetto del vicepremier: "Negativo per l'ambiente e per l'Isola". Poi litiga con Bonelli su fotovoltaico e pale eoliche ...“Il ponte sullo stretto di Messina non si farà. È una specie di miraggio e di visione che sembra essere positiva e poi non lo è rispetto all’ambiente, rispetto all’isola, rispetto al fatto che è un’ar ...