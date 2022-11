Roma | stop alla funivia della Raggi | “Piloni da 15 metri sopra GRA e case troppo pericolosi”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il progetto, voluto dall’ex sindaco Virginia, non piace all’attuale Governo, tanto che arrivati i 109 milioni di euro, ha deciso di destinarli ad altro. A spiegare a cosa verranno destinati questi fondi è stato l’assessoreMobilità, Eugenio Patanè che ha scritto al ministero delle Infrastrutture eMobilità sostenibili per chiedere una variante straordinaria al progetto iniziale. La somma verrà destinata a un “people mover” che collegherà Battistini a Casalotti e sarà in parte in superficie in parte interrata. Un progetto che prevede una spesa di 80 milioni di euro. Il progetto di unarealizzata conda 15ciascuno, con passaggiil Grande raccordo anulare e tra le ...

Roma Capitale

(Public Policy) - È già aperto il cantiere Manovra . Alla voce lavoro i dossier principali sono ... mantenere una misura di assistenza per chi non può lavorare;al sussidio per chi è avviabile ...... anche per l'Italia, è l'ennesima batosta: con loa 1.2 miliardi di chili di cereali e mais ... non vale però per il Comune di, che con la giunta Gualtieri, in deroga a qualsiasi normativa ed ... Veicoli più inquinanti, stop nella Fascia Verde (o nell'Anello Ferroviario) da novembre a marzo FORMELLO - Inizia la settimana bollente. Il Feyenoord, poi la Roma, due partite cruciali. Sarri, in attesa di aggiornamenti costanti su Immobile, allena il resto del gruppo a disposizione.Un impatto subito positivo e determinante, poi l’infortunio che lo costringe a rimanere ai box. Ma Paulo Dybala è pienamente coinvolto nel progetto Roma. Il suo arrivo in estate è stato un vero colpo ...