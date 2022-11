Milano | occupa ascensore in metro e danneggia tornello | 18enne denunciato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022), 2 nov. (Adnkronos) - I carabinieri del nucleo radiomobile di, impegnati in servizi straordinari per la sicurezza del trasporto pubblico con Atm, hanno bloccato eundi origini algerine, in Italia senza fissa dimora, permento aggravato, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. E' accaduto nella serata di ieri alla fermata dellapolitana M3 Dergano. I militari sono intervenuti in supporto al personale Atm che tentava di bloccare il giovane in evidente stato di ubriachezza, che aveva primato e bloccato undi servizio impedendone l'accesso ai passeggeri per poi spintonare gli addetti alla sicurezza e frantumare con una gomitata il vetro di un ...